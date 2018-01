Krekar-sak i Italia utsatt igjen

innenriks

Det er tredje gangen rettsmøtet blir utsatt, skriver ABC Nyheter. Denne gangen skal dommerne ha godtatt en henvendelse fra norske myndigheter om at Krekar bør bli kontaktet.

«Retten aksepterte dette, selv om det ikke er nødvendig ut fra våre strafferettsregler», skriver hun i en epost til nettavisen.

Etter italiensk lov kan man dømme personer selv om de ikke er til stede. Krekars norske advokat, Brynjar Meling, har tidligere opplyst at verken han eller klienten har blitt kontaktet av italienske myndigheter.

Franzini forteller også at hun regner med at det vil komme flere utsettelser.

Oslo tingrett fastslo 29. juni 2016 at vilkårene for utlevering av Krekar til Italia var til stede, og dette ble stadfestet av både lagmannsretten og Høyesterett. Men Italia trakk tilbake utleveringsbegjæringen, en årsak kan være at de fryktet at varetektsfengsling under en langvarig rettssak kan føre til oversoning.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991 og er vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet, men kan ikke sendes til Irak der han risikerer tortur og henrettelse.

