Eldre kvinne skadd i brann i Bærum

– I leiligheten var det en eldre kvinne, som er kjørt til Ullevål sykehus med alvorlige røyk- og brannskader. To personer tok seg inn i leiligheten og forsøkte å redde henne ut, og disse behandles for lettere røykskader. Det er uklart om det var de eller politiet som fikk hentet henne ut, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG.

Politiet opplyser på Twitter at de ikke har evakuert flere personer enn de tre skadde.

Natt til torsdag beskriver Ullevål sykehus den eldre kvinnens skader som moderate.

Brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen i Oksenøyveien og opplyste like etter klokken 1 at brannen var slukket. Brannstedet luftes ut, og oppgangen og leilighetene blir gjennomsøkt, skriver brannvesenet på Twitter.

