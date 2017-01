Brækhus tar ikke lett på sulten Svensson

- Jeg ser en veldig sulten utfordrer i Klara Svensson. Jeg vet hun jobber beinhardt. Derfor tar jeg på ingen måte lett på oppgaven. Samtidig vet jeg at jeg er en betraktelig bedre bokser enn henne, på alle plan, sier Brækhus til NTB.

- Målet er å stoppe henne før tiden. Det er et sterkt ønske jeg har også. Men det betyr ikke at vi ikke er klare for å gå ti runder. Blir det resultatet, så er ikke det noe problem. Treningen er lagt opp mot begge scenarioene; at det kan bli en kort kamp, men at det også kan bli nødvendig å gå tiden ut, legger den ubestridte norske verdensmesteren til.

Hun setter alle VM-beltene sine på spill mot den svenske jenta som til tross for at Brækhus skal ut i sin proffkamp nummer 30, er overbevist om at hun kan tukte den norske "førstedamen". Det er det ikke så mange andre som tror hun er i stand til.

Fokus

- Nå gjelder det å ha fokus. Det er det viktigste i treningen vi driver nå. Det gjelder å ha den forestående kampen i siktelinjen hele tiden. Det gjelder ikke å glemme at det er mange mennesker inne i bildet. Mister man fokus, så er det lett å gjøre feil. For å si det på en annen måte; det er da feilene kommer, forklarer trener Johnathon Banks til NTB.

Han styrer treningen og sparringen med hard hånd og overlater ingenting til tilfeldighetene snaue tre uker før den kommende kampen.

- Hva la du mest vekt på i valget av sparringpartnere?

- Når vi bestemte oss for sparringspartnerne, var det om å gjøre å finne typer som ligger tettest opp til motstanderen i stil. Ingen vil jo gå til kamper uten å vite at de kan mestre den de møter, så å finne treningspartnere som er så lik motstanderen som mulig er helt avgjørende. Jeg tror vi har klart det, mener treneren.

Han sier at alt er gått som planlagt etter at treningen startet opp i fjor alvor 1. desember. Banks er i alle fall kjempefornøyd.

–Vi tok utgangspunkt i den forrige kampen da vi startet oppkjøringen mot denne som kommer mot Klara Svensson. Den første kampen i Oslo Spektrum fortalte oss mye. Da valset hun over en motstander som gikk for å være både hardtslående og tøff. Hun knuste henne i løpet av to runder, og årsaken til det er at Cecilia er sterk og bortimot komplett som bokser. Hun skal ha mye kreditt for det. men så bokset hun da også disiplinert og fulgte instruksene hun fikk på en prikkfri måte, forteller treneren.

Mange norske

- Det er kjempemorsomt at det er mange av de andre norske proffene som får sjansen også. Det er lagt opp til en helnorsk aften som kommer til å bli kjempemoro. Alle er supermotiverte, for bortsett fra Kevin Melhus, blir det den første kampen i Norge for de andre. Det blir spesielt. De gleder seg enormt, sier Brækhus.

–Det blir fullt i Spektrum i tillegg til flere hundre tusener som følger med på TV. Det kommer til å bli en forrykende kveld. Det er jeg overbevist om, legger verdensmesteren til.

Ved siden av henne selv og Kevin Melhus, kommer Aleksander Hagen, Tim-Robin Lihaug og Kai Robin Havnaa til å få sjansen i Spektrum 28. januar.

