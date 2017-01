Farmasøyt: - Ingen effekt av clostebol på leppen

- Man får ikke smurt tilstrekkelig på leppen til at det får en effekt. Den dosen clostebol man får er etter min beregning mindre enn 1 prosent av det jeg vil kalle en anabol effekt, sa han.

Farmasøyten sa at han gjorde et forsøk på familien sin for å se hvor mye clostebol man kan innta via leppekrem.

- For å få inn 10 milligram clostebol via leppen må man smøre to gram på leppen. Det er teknisk umulig, sa han.

- Det er også bare en liten andel som tas opp. Min konklusjon er at det ikke har noen prestasjonsfremmende effekt å smøre dette på leppene.

Ingen virkning

Ikke bare er stoffet i denne sammenheng uten prestasjonsfremmende effekt, Klaveness forstår ikke hva clostebol har å gjøre i en leppekrem.

- Som farmasøyt ser jeg ingen grunn til at man skal ha et anabolt steroid i en hudkrem for å lege et sår. Jeg har snakket med flere som heller ikke ser det som et rasjonale at clostebol er brukt, sa han.

Han var innkalt som ekspertvitne i saken av Johaugs advokat Christian B. Hjort.

Klaveness forklarte at han ikke hadde hørt om Trofodermin tidligere. Produktet har aldri vært i salg i Norge. Ved siden av Italia kan medikamentet kjøpes i fem land: Brasil, India, Indonesia, Kina og Thailand.

Bjelle

Dommer Ivar Søberg spurte ham om det ikke bør ringe en bjelle når man leser et navn som slutter på -bol i en innholdsfortegnelse.

- Jo, det er klart, sa Sølberg, som imidlertid pekte på at mange anabole steroider har navn som ikke slutter på -bol. Han kunne imidlertid ikke komme noe virkestoff med den avslutningen som ikke er et anabolt steroid.

Etter en forklaring med mange vanskelige uttrykk spurte Sølberg i en humoristisk tone Antidoping Norges advokat Niels R. Kiær om han tok sjansen på å spørre ut vitnet. Kiær svarte nei, og Sølberg sa at dommerne heller ikke gjorde det. Dermed avsluttet han første dag av Johaug-høringen.

Torsdag skal blant andre tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen og Johaugs lagvenninne Marit Bjørgen vitne.

