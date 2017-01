Coe i dopingknipe etter russisk epost

Det er overfor britiske parlamentsmedlemmer at Lord Sebastian Coe nå beskyldes for å ikke ha informert korrekt eller unnlatt å informere.

I desember 2015 informerte Coe en komité, satt ned av det britiske parlamentet, at han ikke kjente til noen forhold om korrupsjon i Russland, før det ble avslørt i en tysk TV-dokumentar i desember 2014.

I en epost som dukket opp tirsdag, kommer det derimot fram at Sebastian Coe fire måneder tidligere ble gjort kjent med problemene.

Det var i august 2014 at Coe mottok eposten i forbindelse med at den russiske maratonløperen Lilija Sjobukhova hadde testet positivt. I eposten kom det ble fram at hun ble utsatt for pengeutpressing av russiske friidrettsledere og topper i IAAF.

Til gjengjeld skulle de russiske friidrettslederne og IAAF skjule at Sjobukhova hadde avgitt en eller flere positive dopingprøver.

Lederen for det britiske parlamentets komité for kultur, medier og sport, Damien Collins, er ikke tilfreds med Coes svar.

- Uansett hva han kommer med av unnskyldninger, så er det klart at Coe bestemte seg for ikke å dele relevant informasjon om doping med komiteen, sier Collins til BBC.

- Komiteen spurte ham om han hadde kjennskap til doping og korrupsjon i russisk friidrett. Han ga det inntrykket i sine svar at han ikke kjente til spesielle beskyldninger, sier han.

Den mektige friidrettspresidenten har forklart at han aldri åpnet eposten, men videresendte den til IAAFs etiske komité.

Etter Sjobukhovas epost vokste saken enda større og senere avslørte Verdens antidopingbyrå, WADA, omfattende statsstyrt doping i russisk idrett.

