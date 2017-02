Ny nedtur for Ødegaard og co. i Heerenveen

AZ-scoringer av Muamer Tankovic og Íliass Bel Hassani i hver av omgangene sikret seier for bortelaget.

Heerenveen gikk på sitt annet strake tap. Ødegaard og hans nye lagkamerater har gått poengløse av banen i tre av sine fire siste seriekamper. AZ klatret til fjerdeplass på tabellen med 35 poeng, mens Hereenveen på sjetteplass har 33.

Lagene på 4. til 7.-plass spiller playoff om den siste europaligaplassen.

Morten Thorsby, som burde gitt Heerenveen ledelsen i første omgang, spilte hele kampen for hjemmelaget. Martin Ødegaard, som viste seg fram med noen finter og stikkere, ble tatt av banen etter 70 minutter.

Svensson på benken

Jonas Svensson må fortsatt vente på sin AZ-debut. Landslagsbacken satt på benken hele kampen for bortelaget.

Ødegaard markerte seg etter ti minutter med å slå en frekk tunnel, men takken var kun en takling fra en motspiller.

Sju minutter senere var det i stedet AZ som tok ledelsen ved Muamer Tankovic. Wout Weghorst var fremst på et innlegg, men Erwin Mulder tok fram en god redning. Tankovic puttet imidlertid returen i det åpne målet.

Ti minutter før pause burde Thorsby utlignet for Heerenveen. Luciano Slagveer la ballen ut til nordmannen, som kriget seg fram og avsluttet. Ballen gikk imidlertid i stolpen og ut.

Byttet ut

Ødegaard fyrte i vei et skudd like før hvilen, men det var vel optimistisk og gikk langt over.

18-åringen spilte gjennom Stefano Marzo like etter pause, men innlegget gikk gjennom hele feltet og til utspark fra AZ-keeper Tim Krul.

Heerenveen kom mer med i kampen, men like før timen var spilt sviktet hjemmelaget i markeringene på en corner. Íliass Bel Hassani fikk stå alene i returrommet og på hel volley økte han ledelsen til 2-0.

Ødegaard ble tatt av banen etter 70 minutter, og fikk fra benken se Reza Ghoochannejhad gi Heerenveen fornyet håp med sin 1-2-redusering etter 79 minutter.

Heerenveen-giganten Henk Veerman (199 cm) fikk en enorm mulighet like før slutt, men etter et glimrende medtak klarte ikke 23-åringen å treffe mål. Det hjalp heller ikke at hjemmelagets Jerry St. Juste fikk et fortjent rødt kort for en real grisetakling med knottene først.

AZ klarte dermed å ro i land en 2-1-seier.

