Northug vraker seg selv som 12. mann i VM-troppen

– Da er situasjonen sånn like før VM i Lahti at jeg går ut som 13. mann og Hans Christer Holund går inn som 12. mann. Jeg føler selv at dette er helt riktig, sier Petter Northug.

Holund dunket til med 3.-plass på søndagens 15 kilometer i Otepää.

– Hans Christer gjorde et veldig bra løp i Otepää i helga, og har vist bra form, så han kan være en reservejoker i dette mesterskapet på distanseløpene. For min del er jeg per dags dato kun aktuell for sprinten og femmila. Jeg har to løp å sikte meg inn på, så blir det spennende å se, hvis Hans Christer får sjansen, hva han kan utrette, fortsetter Northug.

VM-sprinten er allerede torsdag. Da skal Northug i aksjon.

Imponert landslagstrener

Landslagstrener Tor Arne Hetland er imponert over Northugs selvinnsikt. 31-åringen gikk på en smell på høydeopphold i VM-oppladningen, og har ikke kunnet forberede seg optimalt etter det.

– Petter har teft for de riktige valgene i et mesterskap. Han viser hvilken stor sportsmann han er ved å lansere seg selv som reserve – og ikke løper nummer 12 – i troppen, sier Hetland.

– Petter har vraket seg selv til øvelsene han ikke er forhåndskvalifisert til, og fokuser nå maksimalt på sprint og 50km.

Holund og Krüger reserver

Northug er regjerende mester på de to distansene og har dermed fribillett. Vrakingen betyr imidlertid at trønderen ikke går stafett eller sprintstafett, hvor han har vist seg å være svært viktig i tidligere mesterskap.

Holund og Simen Hegstad Krüger blir på sin side hjemmeværende reserver til Lahti-VM.

– Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger forbereder seg til VM hjemme i Norge og vil, om noen ikke blir syke, først komme til Lahti i slutten av mesterskapet, sier Hetland.