Solbakken brøt ny barriere

Hjemmekampen i Parken ble i seg selv ingen fest, men Solbakkens FCK-lag hadde gjort det meste av jobben i Sofia forrige uke med 2-1-seier på bortebane.

Det betydde at Ludogorets var nødt til å score to ganger i København, og det var laget ikke i nærheten av.

Dermed kunne Solbakken juble over at FC København for første gang har tatt seg videre i en utslagsrunde i europacupen spilt etter nyttår.

FCK innledet kampen best og hadde tre avslutninger de første ti minuttene, men så fikk gjestene overta banespillet. Ludogorets hadde ballen nesten to tredeler av tiden, og det så ut til å passe FCK utmerket.

Bulgarerne greide nemlig ikke å finne ut hva de skulle gjøre med ballen for å skape de nødvendige sjansene.

Uten nerver

Claudiu Keseru leverte et skummelt langskudd etter en halv time, og samme mann var skummelt frampå med hodet etter en time, men mål ble det ikke. Wanderson hadde et skudd rett utenfor, men målet som kunne fått fram FCK-nervene kom aldri.

I stedet holdt først Andreas Cornelius, så Kasper Kusk store sjanser til å gi hjemmelaget seieren også torsdag.

Det bevegelige taket over Parken var lukket på grunn av snøvær i den danske hovedstaden, så baneforholdene var fine.

Berge videre

Solbakken var ikke eneste nordmann som jublet for europaligaavansement torsdag. På benken satt Tom Høgli som ubenyttet reserve.

I Belgia spilte Sander Berge hele kampen på sentral midtbane da Genk slo Astriu Giurgiu 1-0 og tok seg videre med 3-2 sammenlagt. Alejandro Pozuelus frispark nesten fra sidelinja midt i annen omgang ble hjulpet i mål av sterk vind og avgjorde kampen.

Tidligere torsdag scoret Tarik Elyounoussi på sin 29-årsdag da Olympiakos vant 3-0 borte mot Osmanlispor i Tyrkia og seiret med samme sifre sammenlagt.

