Full Falla-fest på VMs jentedag

Alle VMs konkurransedager har sitt eget tema. "Ladies friday" var derfor passende da Falla klatret opp på pallen. Mange nordmenn var til stede på premieutdelingen.

– Det er ganske utrolig. Det er jentedrømmen som går i oppfyllelse, sa Falla.

Norges skipresident Erik Røste og FIS-president Gian Franco Kasper var til stede under seansen.

Falla ble stående lenge på trappen i kveldskulda før hun fikk gå opp på podiet.

– Det var først og fremst veldig kaldt, for vi sto der veldig lenge. Jeg fikk skikkelig frosten i meg, sa Falla til NTB.

– Er gullmedaljen tung?

– Den er ganske mye mindre enn OL-medaljen. Jeg har bronse (2013-VM) fra før, men det er stas å få gull, svarte 26-åringen.

Laget til lagsprinten blir offentliggjort lørdag morgen. Falla har foreløpig ikke gjort seg noen tanker om sin neste medaljeøvelse.

– Jeg har ikke tenkt så veldig mye på det i dag. Det er viktig for meg å sette et skille og kunne nyte dette her. Det skjer ikke så veldig ofte, sa Falla.

Torsdag vant Falla sprinten helt overlegent. Det var Norges 90. VM- eller OL-gull siden 1990.

Søndag kan hun bli dobbeltvinner ved seier i lagsprinten. Den går på VMs "Super sunday".

