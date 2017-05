Polancs Etna-utbrudd ga Giro-etappeseier

Det var hans annen seier som profesjonell syklist. Den første var også en etappeseier i Giroen, for to år siden.

– Det er fantastisk. Det var nok ingen som hadde ventet at jeg skulle vinne i dag. Trolig tok de ikke utbruddet på alvor, sa sloveneren i et seiersintervju vist på Eurosport.

Han var del av et firemannsbrudd som med ti mil igjen å sykle hadde over åtte minutters forsprang til forfølgerne. Da utbryterne nådde fram til Etna, stakk Polanc fra de andre. Det var en annen type utbrudd enn det vulkanen vartet opp med for et par måneder siden, og endte med at Polanc kunne løfte armene i været.

Slitsomt

– Det var nok den mest slitsomme dagen i livet mitt, men jeg er veldig glad. Akkurat som i 2015 vant jeg den første fjelletappen, sa dagens mann.

Han virket hele tiden som den av utbryterne med mest krefter, men restene av hovedfeltet tok kraftig innpå mot slutten. Polanc var sliten, men greide å holde unna og vant 19 sekunder foran Katjusja-rytter Ilnur Zakarin.

Feltet med favorittene kom til mål ytterligere ti sekunder bak.

Fernando Gaviria i Quick-Step-laget kjørte i den rosa ledertrøya tirsdag, men lagkameraten Bob Jungels fra Luxembourg overtar den. Han er henholdsvis seks og ti sekunder foran britene Geraint Thomas og Adam Yates.

Godkjent av Lunke

Norske Sindre Skjøstad Lunke gjorde godt fra seg og syklet i mål på 71.-plass, snaut 11 minutter etter vinneren. Det løftet ham til 88.-plass i sammendraget.

Tom Dumoulin, som er Lunkes kaptein i Sunweb-laget, ble nummer seks på etappen og er nummer seks i sammendraget.

Den australske tempospesialisten Rohan Dennis fra BMC-laget måtte for øvrig bryte tirsdag på grunn av skader han pådro seg i en velt på søndagens etappe.

