De norske jentene finaleklare i sandhåndball-EM

Det ble en svært spennende duell mellom de norske og spanske jentene, men til slutt kunne Norge juble for finalebillett etter å ha vunnet med settsifrene 20-18 og 14-12.

Kampen fikk en målrik start. Det sto 8-8 allerede før fire minutter var spilt. Norge vant første sett takket være en straffe i siste sekund.

Også det andre settet fikk en jevn åpning, men etter hvert klarte Norge å få en liten luke og hadde på det meste en ledelse på åtte poeng. Spania hadde muligheten til å utligne 20 sekunder før slutt, men en sterk dobbeltredning fra Rikke Granlund sto i veien.

VM-billetten i boks

Maren Aardahl ble norsk toppscorer i semifinalen med tolv poeng, mens Katinka Blåsmo Haltvik og Ida Marie Wernersen fulgte med henholdsvis ni og åtte poeng.

EM-finalen mot Polen spilles i Zagreb søndag klokken 16.

Tidligere lørdag vant de norske jentene 2-1 i kvartfinalemøtet med Russland. Seieren sikret Norge direkteplass i neste års VM i Sotsji.

Russerne vant første sett etter Golden Goal, men Norge slo tilbake og vant andre sett med fem poeng – mye takket være Granlunds mange redninger.

Kampen ble avgjort på shoot out. Granlund reddet Russlands fjerde forsøk, mens Maren Aardahl satte inn en énpoenger. Dermed vant Norge 2-1. Aardahl ble toppscorer med 23 poeng.

Tap for gutta

De norske gutta tapte sin kvartfinale mot vertsnasjonen Kroatia. Emil Nedregård ble norsk toppscorer med 18 poeng, men det var ikke nok til å senke kroatene.

Kroatia vant første sett med fire poeng, men Norge slo tilbake i det andre og sikret settseier med 17-15. I shoot out var kroatene best, selv om Norge ledet 2-0. Chris Gulliksen var nær å berge Norge, men skjøt i stanga etter en piruett.

Det ble også et knepent tap for Norge mot Ukraina i den første plasseringskampen lørdag kveld. Lagene vant hvert sitt sett, og i shoot out trakk ukrainerne det lengste strået.

Dermed kjemper de norske gutta om 7.-plassen mot Danmark søndag.

