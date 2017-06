Sveitsiske Hischier førstevalg i NHL-draftet

Hischier kommer fra det canadiske juniorlaget Halifax Mooseheads, som ble grunnlagt i 1994, bare fem år før sveitseren ble født. I sin første sesong i Halifax ble han kåret til årets nykommer og spilleren med de beste utsiktene som proff. På merittlisten har han blant annet to juniorverdensmestertitler for Sveits. Allerede før draftet var han regnet som en av de beste kandidatene blant årets nykommere. Det er første gang en sveitsiskfødt spiller er plukket først i NHL-draftet.

Etter Hischier gikk Nolan Patrick til Philadelphia Flyers, mens den første nordiske – og den første europeiske – spilleren som ble trukket, var Miro Heiskanen fra Finland. Han gikk til Dallas Stars. Han ble valgt som nummer tre, mens svenske Elias Pettersson var nummer fem og ble valgt av Vancouver Canucks.

Nyopprettede Vegas Golden Knights, som for bare for to dager siden fikk plukke seg en hel stall med spillere fra de etablerte lagene i den nordamerikanske toppligaen, var sjette lag ut i årets NHL-draft. De sikret seg Cody Glass fra Canada.

Nummer sju til å velge var Mats Zuccarellos lag, en plass de brukte til å plukke Lias Andersson fra Sverige. Sjuendeplassen tilhørte egentlig Arizona Coyotes, men tilfalt New York Rangers etter en byttehandel samme dag som draftet. Zuccas rekkekamerat Derek Stepan og Antti Rantaa forlater Rangers og flytter til Arizona. Som motytelse fikk New York-laget Anthony DeAngelo, pluss at de altså fikk muligheten til å rykke opp på draftlisten og sikre seg Andersson.

(©NTB)