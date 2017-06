Russland avfeier dopingmistankene mot landets fotballandslag

Den britiske avisen The Mail on Sunday meldte tidligere søndag at hele det russiske VM-laget fra 2014 etterforskes av Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Ifølge mistankene skal også fotballandslaget i Russland være involvert i det som blir omtalt som dopingmisbruk i regi av den russiske staten. Mutko, som også er formann i Russlands fotballforbund, sier at det hele er uriktig.

– Det har aldri vært, og det kommer aldri til å være, noe dopingproblem i vår fotball. Vårt landslag testes hele tiden, og det testes etter hver eneste kamp, sier Mutko til nyhetsbyrået TASS.

Ifølge The Mail on Sunday er de 23 russiske VM-spillerne med på en liste over 1000 idrettsutøvere som dopingetterforskerne ser nærmere på. Det skal ha vært uklarheter med urintester.

FIFA har ikke kommentert saken. Russland tok seg ikke videre fra gruppespillet. Flere av spillerne er med i årets prøve-VM. Neste år er Russland vertskap for fotball-VM.

(©NTB)