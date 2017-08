United-spiss: – Målet er å vinne flest mulig titler

sport

Manchester United sparker i gang den andre ligarunden lørdag, borte mot Swansea. 4-0-seieren over West Ham i serieåpningen bar bud om at United har ristet av seg «uavgjort-spøkelset» som hang over klubben sist sesong. Hele 15 kamper i fjor endte med poengdeling, og en av dem var nettopp borte mot Swansea.

United, som forrige sesong kom på en sjetteplass, går denne sesongen for seriegull. United-manager, Jose Mourinho har vunnet gull i sin andre sesong som trener for klubbene Porto, Chelsea (to ganger), Inter Milan og Real Madrid. Og med Chelseas tap mot Burnley har de fått et lite forsprang på en av sine argeste konkurrenter.

– Flest mulig titler

Anthony Martial, som kom inn fra benken og scoret mot West Ham, sier klubbens mål er å vinne flest mulig titler.

– Vi har ikke snakket om ligagull spesifikt i laget, for det er en lang sesong. Men målet er å vinne så mange titler som mulig. Det var det vi prøvde på i fjor, og det er det vi skal prøve på i år, sier den franske spissen.

Denne sesongens storkjøp, Romelu Lukaku ga umiddelbart uttelling. Belgieren kom fra Everton for 800 millioner kroner og scoret to av målene i serieåpningen. Også Nemanja Matic, som kom fra Chelsea for 400 millioner kroner, gjorde en svært god kamp på midtbanen.

Hamstring-skade

Mot Swansea må United klare seg uten Ashley Young. En hamstringskade setter den engelske 32-åringen ut av spill fram til oktober. Også Luke Shaw og Marcos Rojo er et stykke unna å være kampklar.

Swansea må på sin side klare seg uten Gylfi Sigurdsson som nylig har meldt overgang til Everton, men det er mulig at Fernando Llorente rekker kampen etter et armbrudd. Midtbanespillerne Ki Sung-yueng og Nathan Dyer er fortsatt utilgjengelige.

Swansea åpnet serien med å spille 0–0 borte mot Southampton.

Sanchez ute

Arsenal avslutter kampene som spilles lørdag. Borte mot Stoke er alltid vanskelig, men forrige sesong vant London-laget 4–1.

Tilbake i troppen kommer den tyske veteranen Per Mertesacker. etter hodeskade. Også hans landsmann Shkodran Mustafi og franske Francis Coquelin er med i troppen igjen, sier Arsenal-manager Arsène Wenger.

Men for lagets store stjerne, Alexis Sánchez, kommer Stoke-kampen litt for tidlig.

Sanchez er ute med en muskelskade, men skal ifølge Wenger vært på vei tilbake.

– Jeg tror han blir klar til neste kamp mot Liverpool, sa Wenger om chileneren som står uten kontrakt etter sesongen.

Lårskade

Arsenal vant serieåpningen 4–3 over Leicester, mens Stoke tapte 0–1 mot Stoke. Hjemmelaget må klare seg uten Julien Ngoy, som er ute fem-seks uker med en lårskade.

Øvrige kamper lørdag er Swansea – Manchester United, Bournemouth – Watford, Burnley – West Bromwich, Leicester – Brighton, Southampton – West Ham og Liverpool – Crystal Palace.

(©NTB)