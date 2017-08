USA mot seier i Solheim Cup

sport

Europa var best i foursome, der spillerne på hvert lag slår ballen annenhver gang, men USA har vunnet sju av åtte fourballkamper, der spillerne har hver sin ball og lagets beste resultat teller på det enkelte hull.

USAs store ledelse på 10,5 poeng mot Europas 5,5 gjør at gjestene trenger 9 poeng av 12 mulige i søndagens singlekamper for å hente med seg trofeet tilbake til Europa. Ender det 14-14, er det nemlig tittelforsvareren som beholder trofeet.

Det ble to amerikanske utklassingsseirer i lørdagens foursomekamper, men Europa halte i land seieren i de to andre. Dermed har europeerne faktisk gjort det best i foursome, med 4,5 poeng mot 3,5 over to dager.

7-1 i fourball

Derimot var amerikanerne overlegne i fourball fredag, med seier i alle fire kamper, og de fulgte opp lørdag kveld. Da scoret riktignok Anna Nordqvist og Jodi Ewart Shadoff det første poenget med overlegen seier mot Lizette Salas/Angel Yin, men de tre andre kampene endte alle med amerikansk seier.

I tur og orden avgjorde Brittany Lang/Brittany Lincicome, Cristie Kerr/Lexi Thompson og Paula Creamer/Austin Ernst sine kamper, og amerikanerne kan senke skuldrene før de vanligvis nervepirrende singlekampene.

Det betyr at USA knuste Europa 7-1 i fourball.

Håpet

Tidlig lørdag gjorde Kerr/Thompson og Creamer/Ernst kort prosess med sine europeiske motstandere i foursome (henholdsvis Shadoff/Caroline Masson og Mel Reid/Emily Pedersen) og avgjorde kampene med 5 hulls ledelse da tre hull sto igjen.

Derimot tok Nordqvist/Georgia Hall og Catriona Matthew/Karine Icher hvert sitt uvurderlige poeng for Europa i mye jevnere kamper som begge ble avgjort på 17. hull.

Det tente europeisk håp om fourballrevansj, men det ble knust, og mye av spenningen i årets Solheim Cup-duell er borte før avslutningsdagen. Ironisk nok er det skrekkopplevelsen fra 2015 som gir fortsatt håp. Da ledet Europa med fire poeng før siste dag, men USA vant etter forrykende singlespill.

Suzann Pettersen, som spilte for Europa da, er i år assisterende lagkaptein etter at hun meldte forfall på grunn av ryggtrøbbel.

(©NTB)