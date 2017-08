Barcelona-seier i første kamp etter terroren

sport

Flaggene på Camp Nou vaiet på halv stang til minne om de 14 menneskene som ble drept i to bilangrep før helgen, ett av dem i byens populære gate La Rambla, det andre i den nærliggende byen Cambrils.

Barcelona-spillerne bar sørgebånd, og det ble avholdt ett minutts stillhet før avspark. Da det var over, begynte publikum å applaudere og rope "No tinc por", katalansk for "jeg er ikke redd".

– Det som skjedde var forferdelig, men nå må det slutte, for vi er ikke redde. Denne seieren er for alle de berørte, sa Barcelonas Gerard Deulofeu til BeIN Sports etter å ha lagt opp til begge mål mot Betis.

Alle spillerne hadde drakter med byens navn på ryggen i stedet for sitt eget, og slike drakter var en populær salgsvare i supporterbutikken. Veldig mange blant publikum bar de nye draktene.

Refunderte billetter

Det ble besluttet at kampen skulle spilles som oppsatt, om enn med skjerpede sikkerhetstiltak. Veldig mange møtte opp for å vise at de ikke vil la seg skremme, men det må også sies at Camp Nou ikke var fullsatt.

En talsmann for klubben opplyste at enkelte, spesielt turister, returnerte sine billetter etter terrorhandlingene.

– Alle som ønsket det fikk pengene tilbake, for under omstendighetene var dette forståelig, sa talsmannen.

Det sportslige kom i bakgrunnen søndag, men Barcelona tok tre poeng i seriestarten etter en vanskelig oppkjøring. Blant annet mistet laget stjernen Neymar til Paris Saint-Germain, og erkerivalen Real Madrid vant sammenlagt 5-1 i supercupen.

Deulofeu-suksess

Luis Suárez er ute med en kneskade, så Lionel Messi var eneste gjenværende av stjernetrioen på topp. Han fikk selskap av Paco Alcácer og Gerard Deulofeu, og sistnevnte sto bak ledermålet i det 36. minutt.

Framspilt av Messi på kanten sendte han ballen inn i feltet, og gjestenes Alin Tosca sendte den videre i eget mål. Tre minutter senere spilte Deulofeu fri Sergi Roberto, som doblet ledelsen og fastsatte resultatet. Messi hadde flere stolpetreff, men greide ikke å score.

I kveldskampen vant Real Madrid uten utestengte Cristiano Ronaldo 3-0 borte mot Deportivo La Coruña med scoringer av Gareth Bale, Casemiro og Toni Kroos. Dermed er laget på tabelltopp.

Problemfri var ikke kvelden for hovedstadslaget. Sergio Ramos fikk sitt annet gule kort på overtid og ble utvist for 23. gang i sin tid som Real Madrid-spiller. Han burde egentlig vært utvist tidligere, da han slo Fabian Schär.

Tidligere søndag spilte Athletic Bilbao og Getafe målløst.

