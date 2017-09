Ejuke sendte VIF over streken 

sport

Chidera Ejuke sendte Vålerenga til himmels da han ble matchvinner sju minutter før slutt. Oslo-laget lå på kvalikplass da kampen mot Brann ble sparket i gang på sin nye hjemmebane, og trengte sårt poeng for å krabbe over nedrykksstreken.

– Dette var et viktig mål. Jeg fikk sjansen til å score foran fansen på en ny hjemmebane, og nå er jeg bare glad, sa Ejuke til Eurosport.

– Dette var en viktig kamp, og jeg er stolt av gutta. Vi har jobbet steinhardt i det siste, selv om vi har hatt mye motgang. Jeg er imponert over det vi gjorde i dag, sa VIFs trener Ronny Deila.

Og da lagene gikk til pause hadde hjemmelaget to poengs luke til den berømte streken, og ledet 1–0 på nye Vålerenga Stadion. Men VIF kunne fort ha ledet med både to og tre, men sløste bort flere store sjanser.

En retur fra Brann-keeper, Piotr Leciejewski ga Chidera Ejuke alle tiders mulighet til å doble ledelsen fra fem meters hold, men VIF-spissen banket kula opp i nærheten av rad 17 på Vålerenga Stadion. I tillegg var Vålerenga svært nære å øke ledelsen da Christian Grindheim smalt ballen i tverrliggeren fra utsiden av sekstenmeteren.

Centimeter

Også Brann hadde sine sjanser, men det var altså Vålerenga som fant veien til nettmaskene den første omgangen. Åtte minutter var spilt Samúel Kári Fridjónsson fikk en lang tå på ballen. Ballen gikk under en utrusende Leciejewski og trillet sakte mot streken. Da Brann-forsvaret omsider fikk sparket ballen bort hadde den passert målstreken med et par små centimeter.

De bergenserne som ikke fulgte Sykkel-VM i hjembyen hadde tatt turen til Oslo. De fikk lønn for strevet sju minutter etter pause. En svak utboksing fra VIF-keeper Adam Larsen Kwarasey endte etter hvert foran føttene til Fredrik Haugen som banket ballen i mål. Og da var Vålerenga tilbake på kvalikplass.

Matchvinner

Brann var i ferd med å få et overtak på kampen da Ejuke bestemte seg for å gjøre opp for missen i første omgang. Ejuke fikk ballen på venstrekanten, satte fart og løp gjennom en liten rad med Brann-spillere. Fra seksten meters hold sendte han ballen hardt ned i Leciejewskis høyre hjørne, og jubelen sto i taken på Valle. Vålerenga var igjen over streken.

Tre minutter før slutt kunne Kasper Skaanes gjort 2-2, men alene med keeper fikk han ballen litt for langt foran seg, og Kwarasey fikk avverget til corner.

Fire minutter på overtid blåste dommer Dag Vidar Hafsås av kampen, og VIF-trener Ronny Deila kunne puste lettet ut. Vålerenga tok sine første poeng på sin nye stadion.

– Dette var en åpen kamp som kunne ha bikket begge veier. Det var store sjanser til begge lag, og det kunne ha endt med alt mulig. Vi burde i hvert fall ha fått med oss ett poeng, sa Branns trener Lars Arne Nilsen.

Klatret på tabellen

Med tre poeng klatret Vålerenga opp på ellevteplass med 25 poeng, to poeng foran Aalesund som ligger på kvalikplassen med 22. Mellom de to ligger Sogndal og Kristiansund med 26 poeng.

Brann ligger på andreplass med 40 poeng, på bedre målforskjell enn Molde på tredje.

Neste kamp for Vålerenga er borte mot Stabæk, mens Brann tar imot Kristiansund.

