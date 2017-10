RBK straffet sjansesløsende Tromsø

sport

Et svært effektivt RBK-lag utnyttet store glipper i TIL-forsvaret. Samuel Adegbenro kunne enkelt sette 1-0 etter bare fem minutter, mens en totalt umarkert Nicklas Bendtner økte ledelsen med et hodestøt tidlig i annen omgang.

Ikke lenge etterpå var Pål André Helland iskald alene med keeper. Han la på 3-0 etter å ha fått servert en nydelig stikkpasning fra Anders Trondsen. Sistnevnte hadde også assist på målet til Bendtner.

RBK fikk en enkel reise den siste halvtimen, men resultatet var ikke et godt bilde av kampen. Tromsø hadde nok sjanser til å sette gjestene fra Trondheim under press, men Alfheim-laget hadde ikke marginene på sin side.

Det beste eksempelet på det kom halvveis ut i første omgang. Gjermund Åsens skuddforsøk gikk først i tverrliggeren og deretter i stolpen via bakken. Tromsø-spillerne og hjemmepublikummet var overbevist om at ballen var inne, men det ville ikke dommer Tore Hansen være med på. TV-bildene viste at det var en riktig avgjørelse.

Sendt på tribunen

TIL-trener Simo Valakari følte seg så snytt for 1-1 at han snakket på seg en bortvisning fra benken. Finnen måtte se de resterende 65 minuttene fra tribuneplass.

Adegbenro kunne nesten ikke la være å score da han fikk sjansen i åpningsminuttene. Magnar Ødegaard feilberegnet og ramlet inne i feltet da Helland la inn en presis ball. Dermed kunne RBKs dyrekjøpte nigerianer problemfritt ordne 1-0.

Vertene ble igjen straffet knallhardt for svakt forsvarsspill på gjestenes 2-0-scoring. TIL-stopperne klarte ikke å markere Bendtner da dansken headet inn Trondsens innlegg etter 51 minutter.

Tidligere RBK-spiss Mushaga Bakenga kom til en stor sjanse like etterpå, men som tidligere i kampen ville det seg ikke for Tromsø. I stedet la Helland på til 3-0 bare minuttet etterpå.

I første omgang ropte vertene på straffe da Åsen gikk i bakken. Hansen valgte å dømme utspill. Like etter ville RBK-spillerne ha muligheten fra ellevemeteren. Bendtner mente Hans Norbye brukte armen til å ta ned ballen.

Nedrykksfare

Med lørdagens tap ligger Tromsø fortsatt under nedrykksstreken på nest sisteplass. «Gutan» har like mange poeng (25) som Aalesund på kvalifiseringsplass, men sunnmøringene har én kamp mindre spilt.

TIL må raskt komme seg over smellen mot Rosenborg. Valakaris menn har igjen kamper mot Stabæk (b), Viking (h), Sogndal (b), Haugesund (h) og Brann (b).

Rosenborg topper tabellen med sine 54 poeng. Det skiller tolv poeng ned til Sarpsborg, som møter Stabæk hjemme mandag.

