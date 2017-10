PSG-presidenten skal avhøres 25. oktober

sport

Al-Khelaifi ønsket selv å bli avhørt så rakst som mulig, sier hans advokat.

Den samme advokaten sier at al-Khelaifi avviser alle beskyldninger om at han er skyldig i korrupsjon som følge av rettighetskjøp for kommende verdensmesterskap i fotball.

Sveitsisk påtalemyndighet opplyste sist uke at al-Khelaifi og FIFAs tidligere generalsekretær Jerome Valcke har vært under etterforskning helt siden mars.

43 år gamle al-Khelaifi har en dobbeltrolle siden han både er president i fotballklubben Paris Saint-Germain, samtidig som han er grunnlegger av mediekonsernet Bein Media Group. Statsanklageren i Sveits mistenker ham for å være innblandet i bestikkelser i forbindelse med kjøp av TV-rettigheter for fotball-VM 2026 og 2030.

En representant for beIN Media sa sist uke at det er enighet om kjøp av TV-rettighetene for fotball-VM 2026 og 2030.

Sveitsiske påtalemyndigheter mener at denne handelen var «en fordel» for Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

Nevnte Valcke har vært inne til avhør, og eiendommer i Frankrike, Hellas, Italia og Spania er ransaket. Valcke fikk sparken i FIFA i januar 2016.

Valcke er suspendert fra all fotball i ti år av FIFA.

(©NTB)