Landslagsløper Skar ut i prologen

Bærums Verk-løperen, som er på sprintlandslaget denne sesongen, endte som nummer 32 i prologen. Han var et halvsekund for sent ute til å sikre seg plass blant de 30 som fikk gå kvartfinalene.

Skar leverte dermed ingen utpreget god OL-søknad i sesongåpningen. Sprinten i Pyeongchang går også i klassisk stil.

Raskest av samtlige i prologen var Johannes Høsflot Klæbo. Han var drøye tre sekunder raskere enn Byåsen-løper Fredrik Riseth. Pål Golberg fulgte deretter, men var ytterligere fire sekunder bak Klæbo.

Maiken Caspersen Falla var ikke overraskende best i kvinnenes prolog. Den regjerende olympiske mesteren er kjempefavoritt på Beitostølen og var 1,77 sekunder foran slovenske Katja Visnar.

Mari Eide ble nummer tre.

