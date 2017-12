Lorentzen på 12.-plass tross norsk rekord

sport

Plasseringsmessig ble løpet en liten nedtur for bergenseren som har vunnet to 500-meterløp i verdenscupen tidligere i sesongen. Men han slo sin gamle norgesrekord fra Calgary i februar med to hundredels sekund.

Lørdagens konkurranse var preget av svært høy fart, og Lorentzen i siste par klarte ikke å matche de beste. Han tapte duellen mot Ronald Mulder (7.-plass) med 19 hundredeler.

Raskest var russeren Pavel Kulizjnikov på 34,02. Han var fire hundredeler unna å tangere sin egen verdensrekord, satt på samme bane i november 2015.

Annenplassen gikk til nederlenderen Kai Verbij på 34,13, mens hans landsmann Dai Dai Ntab ble treer med 34,15.

På kvinnenes 500 meter gikk Hege Bøkko inn til 14.-plass på tiden 37,92. Løpet ble vunnet av japaneren Nao Kodaira på 36,54.

