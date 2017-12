Ishockeygutta tapte knepent for OL-håpefulle russere

sport

Vladimir Tkatsjovs scoring i tilleggstiden sørget for at Norge fikk en noe sur start på firenasjonersturneringen der også Frankrike og OL-klare Slovakia er motstandere. Men de norske spillerne gjorde seg på ingen måte bort mot den tøffe motstanderen.

– Vi scoret noen flotte mål og var gode i overtall, men det var litt synd at vi tapte i sudden death. Det er slikt som skjer, og det bekymrer meg ikke, sa landslagssjef Petter Thoresen til TV 2.

– Vi spilte aggressivt, og når vi misser litt blir vi hardt straffet mot en så god motstander.

Særlig førsterekka med Patrick Thoresen, Mathis Olimb og Ken André Olimb viste seg som kreativ og farlig. Det skulle heller ikke ta mer enn snaut tre minutter før den første pucken, signert Thoresen, satt i mål.

Olimb-brødrene samarbeidet om å vinne pucken ved vantet, hvorpå Thoresen forsøkte å servere Ken André Olimb i midten, men pasningen gikk i stedet via Russland-keeper Aleksandr Sjarytsjenkov og i mål.

Mens Russlands prioriterte lag spilte kamp mot Sverige i Euro Hockey Tour tidligere torsdag kveld, viste Norges motstander også litt av bredden i russisk ishockey. Laget var nådeløst de gangene nordmennene gjorde feil, og mot slutten av første periode resulterte en slik feil – en klønete pasning av Niklas Roest – i scoring. Mikhajl Naumenkov fikk med seg pucken, og da de norske backene ikke maktet å stoppe ham, fintet han av keeper Henrik Haukeland og satte inn utligningen.

Målrikt

Norges førstekeeper Lars Haugen er også med i troppen til firenasjonersturneringen i Hamar, men han sto over Russland-kampen på grunn av magesjau. Med unntak av ham og backduoen Alexander Bonsaksen og Mattias Nørstebø stilte Norge med sitt antatt sterkeste, OL-aktuelle mannskap.

Norge fulgte oppskriften fra første periode da det ble scoring etter snaut tre minutter av midtperioden. Denne gang var det Mats Rosseli Olsen som gjorde fint forarbeid, rundet Russlands mål og serverte Anders Bastiansen. Veteranen var kald og satte inn 2-1.

To minutter senere ble Erlend Lesund hardt straffet da han slurvet med pucken defensivt. Andrej Kuzmenko var våken, dro seg inn mot Norge-målet og hamret inn 2-2.

Det skulle ikke ta lang tid før vertene tok ledelsen igjen. Patrick Thoresen serverte en strålende tversoverpasning til Mathis Olimb, som kontrollert satte inn 3-2 fra venstrekanten.

Ledelsen holdt seg til det gjensto seks minutter av perioden, da Russland fikk et noe heldig mål i overtall. Backen Anton Belov skjøt, og på returen fikk Viktor Tikhonov, barnebarn av den avdøde trenerlegenden med samme navn, brukt kølleskaftet til å sette pucken i mål.

Frankrike neste

Norge viste mye pent spill, og både Patrick Thoresen og Mathis Olimb fikk store sjanser til å sende Norge i ledelsen før midtperioden var omme, men klarte ikke å sette pucken i mål. I tredje periode ble det ingen scoringer, og avgjørelsen falt da Tkatsjov scoret i forlengning tre mot tre.

Både målprotokoll, skuddstatistikk og kampbilde vitnet om et jevnt oppgjør der Norge kanskje var et lite hakk bedre enn Russland. Det må sies å være bra mot et lag fullt av teknisk gode spillere og profiler fra Europas beste liga, KHL.

I førsterekka stilte Russland med tre av Patrick Thoresens lagkamerater i SKA, Alexander Barabanov, Tikhonov og Maxim Karpov. Kun én av dem klarte å notere seg for poeng.

Norges førsterekke kom bedre fra det.

– Den trioen er viktig offensivt for oss. De har ferdigheter til å spille mot hvem som helst, sa Petter Thoresen.

Turneringen i Hamar OL-amfi er den siste det norske laget spiller før det bærer av gårde til Pyeongchang i februar. Norge møter Frankrike fredag og Slovakia lørdag. Slovakene slo Frankrike 4-2 tidligere torsdag.

