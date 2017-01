EUs utenrikssjef tror ikke på spådommene fra Trump

– Jeg tror EU vil holde sammen. Jeg er 100 prosent overbevist om dette. Jeg respekterer synspunktene til USAs framtidige president, men jeg tror EU vil klare seg i framtida, sa Mogherini da hun møtte pressen etter EUs utenriksministermøte i Brussel mandag.

Hun benyttet samtidig anledningen til å presisere at britene ikke kan begynne å forhandle med USA om en ny handelsavtale før de har gått ut av EU.

– Så lenge et medlemsland er et medlemsland, skal det ikke finne sted noen forhandlinger overhodet med tredjeparter om bilaterale handelsavtaler. Det står i traktatene, og det gjelder alle medlemsland, sa Mogherini.

Ifølge henne er hun og Storbritannias utenriksminister Boris Johnson helt enige på dette punktet.

Trump sier i et intervju med britiske The Times og tyske Bild at han tror flere land vil følge Storbritannias eksempel og gå ut av EU. Han forklarer dette med at innvandringen til Europa har gjort folk sinte. (©NTB)