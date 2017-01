EU-parlamentet velger ny president

Det var avtroppende president Martin Schulz som ledet valgprosessen, som startet med at kandidatene presenterte seg selv.

Italienske Antonio Tajani fra den konservative partigruppen EPP har vært favoritt til å vinne, men valget har framstått som åpent og uforutsigbart helt fram til siste slutt.

Da Schulz listet opp kandidatene, fortalte han samtidig at belgiske Guy Verhofstadt var ute av dansen. Det tolkes som et signal om at Verhofstads liberale partigruppe ALDE, som kan komme på vippen i presidentvalget, har bestemt seg for å støtte en annen kandidat.

– Verhofstadt fortalte meg for noen øyeblikk siden at han trekker tilbake sitt kandidatur, sa Schulz.

Beskjeden utløste spontan applaus i salen. (©NTB)