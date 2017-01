Mattis og Kelly godkjent av Senatet

Godkjenningene kom kun få timer etter at Donald Trump ble innsatt som president fredag. I sin første avstemning etter innsettelsen, vedtok senatorene å godkjenne Mattis med 98 stemmer mot 1. Kelly ble godkjent med 66 mot 11 stemmer.

Mange demokrater er positive til Mattis fordi de håper han vil bli en motvekt til Trumps impulsivitet og manglende utenrikspolitiske erfaring. Under en høring i Senatet i forrige uke, anklaget Mattis Russland for å forsøke å splitte NATO, og han sa også at han ville beholde atomavtalen med Iran.

Kelly er blant dem som støtter Trumps plan om å bygge en mur langs grensen til Mexico. Han har også foreslått ytterligere styrking av grenseforsvaret, inkludert bruk av droner og sensorer. (©NTB)