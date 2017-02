SOHR: 46 ble drept i angrep i Idlib i Syria

Angrepet rammet hovedkvarteret til jihadistgruppa Fateh al-Sham i Idlib by og flere kvartaler like ved. Blant dødsofrene var også 24 sivile, ifølge oversikten til Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Gruppen, som baserer sine opplysninger på lokale kilder i Syria, opplyste onsdag at 46 personer ble drept, mens det dagen før ble meldt om 26 drepte.

Fateh al-Sham var tidligere knyttet til al-Qaida, og omfattes sammen med IS ikke av våpenhvilen som gjelder andre opprørsgrupper.

Det er ikke klart om det var russiske eller syriske fly som gjennomførte angrepet.

Russiske myndigheter har avvist at deres fly deltok i angrepet.

Idlib er den siste provinsen der nesten alle områder er under opprørerkontroll. Da regimet tok kontroll over den østlige delen av Aleppo, ble mange opprørere og deres familier sendt til Idlib.

(©NTB)