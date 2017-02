Trump ber Irans president passe seg

Utvekslingen av trusler og advarsler mellom president Hassan Rouhani i Teheran og Trump i Washington nådde nye høyder fredag. Under en feiring av årsdagen for den iranske revolusjonen sa Rouhani til folket at "det iranske folk må tiltales med respekt".

– Iranere vil sørge for at de som bruker truende språk mot denne nasjonen angrer på det. Alle som truer Irans regjering og væpnede styrker burde være klar over at vårt land er på vakt, sa han.

Da president Trump ble bedt om en kommentar til Rouhanis tale, sa han "han bør være forsiktig". Rouhani har også kalt Trump en "nybegynner", som kommer med "absurde" trusler.

Siden innsettelsen har Trumps ordbruk rettet mot Iran blitt tøffere. Mange i kretsen rundt ham ønsker en hardere linjer overfor Iran.

Under feiringene i Teheran fredag tråkket flere av deltakerne på plakater med bilde av Trump, mens andre satte fyr på det amerikanske flagget. Flere steder i Teheran er det hengt opp store plakater der det står: "Takk for at du har avslørt Amerikas sanne ansikt," med adresse til den amerikanske presidenten.

(©NTB)