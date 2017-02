Pepperspray mulig årsak til evakueringen av flyplassen i Hamburg

Flyplassen var ved 14-tiden åpen igjen, og hundrevis av passasjerer som hadde ventet ute i kulden, strømmet inn i bygningen.

Det var mistanke om at et giftig stoff hadde spredt seg via flyplassens luftanlegg. Senere søndag meldte Reuters at det mest sannsynlig dreide seg om pepperspray. Noen har trolig tømt en patron med sprayen som en spøk eller for å skape trøbbel.

Spesielt i området rundt sikkerhetskontrollen klaget folk over svie i øyne og luftveier, og fortalte at de hadde merket en sterk lukt. Minst 68 personer klaget over ubehag etter å ha pustet inn gassen, melder nyhetsbyrået DPA. De ble undersøkt av leger. Ni personer ble sendt til sykehus.

Alle flyginger ble stanset i flere timer på grunn av hendelsen.

