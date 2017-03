USA sender styrker til Manbij i Syria

– Hæren har økt sin tilstedeværelse i og rundt Manbij for å forhindre fiendtlige handlinger, styrke styringen og forsikre om at det ikke er noen vedvarende nærvær av YPG-styrker, sier talsmann John Dorrian i det amerikanske flyvåpenet.

YPG er en kurdiske militsgruppe i Syria som utgjør størstedelen av den USA-støttede gruppa Syrian Democratic Forces (SDF). Gruppa kjemper mot IS og nærmer seg nå Raqqa, ekstremistgruppas "hovedstad".

NATO-landet Tyrkia anser imidlertid YPG for å være en terrorgruppe og har truet med å jage militsen ut av Manbij. Byen ble erobret fra IS av kurdiske og allierte arabiske grupper i fjor. Å sende amerikanske styrker til byen er et grep som kan fungere som en buffer.

Dorrian, som opptrer som talsmann for den USA-ledede koalisjonen mot IS, bekrefter at bilder som er lagt ut på nett fredag viser amerikanske militære kjøretøy på vei inn i Manbij.

Forflytningen skal "avskrekke aggresjon og holde fokuset på å overvinne IS".

Det amerikanske militære nærværet kom på plass i fjor. Det har blitt økt i kjølvannet av sammenstøt mellom det lokale militærrådet som har styringen over byen, og tyrkiskstøttede styrker. YPG sier selv at de stort sett har trukket seg ut av byen. Området er nå under kontroll av rådet og arabiske allierte.

Tyrkia satt i verk en operasjon inne i Syria i august og kontrollerer nå omkring 2.000 kvadratkilometer i landet, områder som stort sett er erobret fra IS. President Bashar al-Assads regjering kaller det tyrkiske nærværet en okkupasjon.

