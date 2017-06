Rapport: IS bruker færre kjemiske våpen enn før

IS anklages for å ha brukt kjemiske våpen i et angrep 8. januar i Aleppo-provinsen. Dette er så langt det eneste angrepet der IS skal ha brukt kjemiske våpen i Syria så langt i år, ifølge analyseselskapet IHS Markit.

Til sammenligning sto IS bak 17 angivelige angrep med kjemiske våpen i Syria i fjor, påpeker selskapet i en rapport som ble publisert tirsdag.

I Irak har ekstremistgruppen utført ti angrep med kjemiske våpen, ni av dem i Mosul, ifølge rapporten, mens det i fjor ble registrert 21 slike angrep.

Dette indikerer at IS så langt ikke har klart å produsere kjemiske våpen andre steder enn i Mosul, mener analyseselskapet. I rapporten står det at ekstremistenes produksjon var basert i Mosul og at produksjonen har blitt påvirket som følge av irakiske styrkers offensiv for å drive IS ut av byen.

– Men det betyr ikke at IS sannsynligvis har beholdt evnen til å produsere små mengder klor- og sennepsgass andre steder, påpeker IHS Markit i sin rapport.

Siden juli 2014 har IHS Markit registrert 41 angrep der det antas at IS har benyttet kjemiske våpen i Irak, og 30 i Syria.

