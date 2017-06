– Har avverget selvmordsangrep mot kirke i Egypt

Egypts innenriksdepartement opplyser lørdag at seks medlemmer av en mistenkt terrorcelle er pågrepet og at to av de pågrepne var antatte selvmordsbombere som hadde planlagt et selvmordsangrep mot en kirke i Alexandria.

I en uttalelse fra innenriksdepartementet heter det at den ene selvmordsbomberen hadde planlagt å sprenge seg inne i kirken mens den andre skulle detonere sin sprengladning idet politiet ankom.

Ekstremistgruppa IS har tatt på seg skylden for to angrep på kirker i Egypt i desember i fjor og april i år. De to angrepene krevde over 70 menneskeliv.

(©NTB)