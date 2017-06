Tankbil veltet og tok fyr i Pakistan – over 120 døde

Ulykken skjedde i Bahawalpur i Punjab-provinsen øst i landet søndag. Redningstjenesten opplyser at minst 122 mennesker omkom og at 76 ble skadd.

Folk fra en landsby i nærheten kom til stedet for å skaffe seg gratis drivstoff etter at tankbilen veltet. Politifolk skal uten hell ha forsøkt å holde folk unna kjøretøyet. Da drivstoffet tok fyr, var katastrofen et faktum.

Tankbilen var på vei fra havnebyen Karachi til Lahre da føreren mistet kontrollen på en motorvei sørvest for Multan.

Hæren har sendt helikoptre til stedet for å frakte skadde til sykehus. 30 forbrente motorsykler, som tilhørte landsbyboerne, ligger ved ulykkesstedet, ifølge øyenvitner.

Trafikkulykker er et stort problem i Pakistan, hvor det mange steder er lav standard på veiene. Mange kjøretøyer er dårlig vedlikeholdt, og respekten for trafikkreglene er begrenset.

I 2015 omkom over 60 mennesker da en buss kolliderte med en tankbil som tok fyr i den sørlige delen av Pakistan.