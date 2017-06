Minst tre mål på Gaza truffet i israelsk luftangrep

Blant målene var Hamas' baser nær Rafah og Gaza by, i tillegg til områder sørøst for Gaza by.

De palestinske helsemyndighetene har foreløpig ikke fått meldinger om skadde, men en fotograf fra nyhetsbyrået AFP opplyser at han så minst en blødende mann bli fraktet til behandling fra et hus nær den ene basen som ble angrepet.

Den israelske hæren opplyser at luftangrepene var en reaksjon etter at et prosjektil ble avfyrt og landet nær de regionale myndighetene i Sha'ar Hanegev. Raketten landet på bakken og forårsaket ingen skader.

