USA ber Kina gi Liu Xiaobo bevegelsesfrihet

– Vi ber kinesiske myndigheter ikke bare løslate Liu, men også tillate hans kone Liu Xia å slippe ut av husarresten, sier en talskvinne for den amerikanske ambassaden i Beijing.

Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris i 2010, mens han sonet en fengselsdom på 11 år for å ha vært medforfatter av et opprop til støtte for demokrati i Kina. Mandag ble det kjent at han er prøveløslatt etter å ha fått uhelbredelig leverkreft og er flyttet til et sykehus i Shenyang. Fengselsmyndighetene i Liaoning opplyser at han får behandling av et velrenommert lag av åtte spesialister. Liu Xia har sittet i husarrest i Beijing siden 2010.

Amnesty International uttalte mandag til NTB at de håper at Liu får leve siste del av livet som en fri mann og sa at de forventer at myndighetene i mange land, inkludert Norge, insisterer på at kona hans blir satt fri.

