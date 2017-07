Frankrike må vente med asylsentre i Libya 

Torsdag kunngjorde president Emmanuel Macron at Frankrike vil sette opp asylsentre i Libya i sommer, for å sjekke asylsøkere og migranter som vil ta seg over Middelhavet til Europa.

Senere samme dag sier en talsperson for franske myndigheter at dette likevel ikke lar seg gjøre.

– Det viktigste er å tenke på sikkerheten til de ansatte på sentrene og migrantene, sa talspersonen.

Frankrikes planer skal ha kommet overraskende på EU-kommisjonen, og organisasjonen Human Rights Watch sier en slik ordning er problematisk på flere måter.

– Man risikerer menneskerettsbrudd og uverdige forhold for de involverte, sier Judith Sunderland, assisterende direktør for HRWs Europa- og Sentral-Asia-avdeling.

Talspersonen for de franske myndighetene sier planene kun er utsatt, og at de vil fortsette å forsøke å etablere asylsentre i Libya.

– Ideen er å sette opp sjekkposter for å hindre at folk tar farlige sjanser dersom de ikke kvalifiserer til asyl. Vi drar til dem, sa president Emmanuel Macron torsdag under et besøk i en flyktningleir sentralt i Frankrike.

(©NTB)