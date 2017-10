Katalansk leder taus før regjeringens tidsfrist

utenriks

Spanias statsminister Mariano Rajoy ga onsdag Catalonias ledere fem dagers frist til å klargjøre om regionen vil erklære seg uavhengig eller ikke. Fristen går ut mandag formiddag klokken 10, men foreløpig er det ikke kommet noen indikasjoner på hvordan Catalonias regionpresident Carles Puigdemont vil forholde seg til regjeringens tidsfrist.

Tirsdag kunngjorde Puigdemont at han utsatte en uavhengighetserklæring «i håp om dialog».

Kravet fra regjeringen er et dilemma for Puigdemont. Hvis han varsler at det vil komme en uavhengighetserklæring, kan det gi regjeringen mulighet til ta i bruk artikkel 155 i Spanias grunnlov, som vil gi dem rett til å frata regionen sitt selvstyre. Sier Puigdemont at det ikke vil komme en uavhengighetserklæring, vil han trolig miste støtte blant de katalanske separatistene.

1. oktober holdt Catalonia folkeavstemning om hvorvidt regionen ønsket å bli uavhengig fra Spania. Folkeavstemningen ble erklært ulovlig av spanske myndigheter.

(©NTB)