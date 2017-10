Filippinsk IS-leder er død 

utenriks

Abu Sayyaf-lederen som sverget troskap til den ytterliggående islamistgruppa IS i 2014 og som står på FBIs liste over terrormistenkte, døde under skuddveksling i Marawi. Han ble funnet død mandag, bekrefter Delfin Lorenzana.

Forsvarsministeren bekrefter også at en mann ved navn Omarkhayam Maute er død, og opplyser at det vil bli gjennomført DNA-prøver for å få bekreftet deres identitet.

I juni utlovet den filippinske presidenten Rodrigo Duterte 10 millioner peso, som tilsvarer 1,7 millioner kroner, til den som nøytraliserte Hapilon. Han utlovet også dusører tilsvarende 1,6 millioner kroner for to brødre med etternavnet Maute, som angivelig leder en gruppe med samme navn som har sverget troskap til IS.

Det var fire anonyme kilder i det filippinske militæret og politiet som først gikk ut med nyheten om at Hapilon og Maute var funnet døde i Marawi.

Kampene i Marawi startet da filippinske soldater forsøkte å pågripe Hapilon i Marawi 23. mai. Aksjonen utløste omfattende kamper med IS-krigere som okkuperte deler av den muslimske byen sør i Filippinene.

Kampene har ført til at Duterte har erklært unntakstilstand i området.

