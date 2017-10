Florida erklærer unntakstilstand før tale fra høyrenasjonalist 

utenriks

– Vi lever i et land der alle har rett til å ytre sine meninger, men vi har nulltoleranse for vold, og offentlighetens sikkerhet er alltid første prioritet, sier guvernør Rick Scott.

Spencer skal ha vært involvert i organiseringen av den høyreradikale demonstrasjonen i Charlottesville i august, der en kvinne døde og 19 personer ble skadd da en mann kjørte en bil inn i en gruppe motdemonstranter.

Torsdag skal Spencer holde en tale ved Universitet i Florida. Etter først å ha gitt ham tillatelse til å tale ombestemte ledelsen ved universitet seg. De har sagt at de vil huse ham av respekt for ytringsfriheten, men har gått langt i å gjøre det klart at han ikke er velkommen til å tale.

Spencer mener at USA først og fremst tilhører hvite amerikanere av europeisk opphav og sier selv at han kjemper for «en fredelig etnisk rensing». Han anses som ideologisk leder for bevegelsen som kaller seg «alt right» – alternative høyre.

