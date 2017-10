Tre døde som følge av ekstremværet Ophelias herjinger i Irland

utenriks

I grevskapet Waterford sør i landet omkom en kvinne i 50-årene da et tre veltet over bilen hun kjørte, melder den irske kringkastingen RTE. En medpassasjer i 70-årene ble skadd.

I Tipperary, også sør i landet, mistet en mann i 30-årene livet i en motorsagulykke da han holdt på å fjerne et tre som hadde veltet i stormen, ifølge Sky News.

Senere på dagen kom det melding om at en mann døde etter at et tre veltet over bilen han satt i. Dette skjedde i Dundalk, nær grensen til Nord-Irland.

– Hold dere inne, uansett hvor dere er fram til stormen er over. Ingen må tro at dette er noe annet enn en nødsituasjon, sier statsminister Leo Varadkar.

Rødt obs-varsel

Irland hadde forberedt seg på at ekstremværet skulle komme og irske meteorologer hadde sendt ut rødt obs-varsel, det høyeste nivået, på forhånd. Over hele landet holdt skoler og offentlige kontorer stengt.

I løpet av mandag kveld var over 330.000 husstander og bedrifter strømløse på grunn av 3.200 brudd på nettverket.

– Vi regner med at det vil ta flere dager før alle kunder har fått tilbake strømmen. 5 til 10 prosent av disse vil være uten strøm i opp til 10 dager, sier det statseide kraftselskapet ESB.

Flyplassen i Cork, helt på sørspissen av landet, innstilte de aller fleste flygningene mandag og omtaler stormen som den verste i flyplassens 56-år-lange historie. Flyplassen i Dublin innstilte 180 flygninger.

På vei mot Storbritannia

Orkanen ble nedgradert fra en kategori tre-orkan til kraftig uvær på ferden over Atlanterhavet. Ophelia var likevel den kraftigste orkanen som var blitt registrert så langt øst i Atlanterhavet, og den var også den kraftigste som var blitt registrert så langt nord i Atlanterhavet siden 1939.

Søndag advarte myndighetene i Irland folk om at stormen kunne gjøre alvorlig skade på bygninger og skape flom.

Innen tirsdag vil Ophelia ha beveget seg nordover til Nord-Irland og vestkysten av England. Britiske myndigheter har signalisert at vindstyrken her kan ligge på rundt 36 meter per sekund, og advarer mot farlige sjøforhold og mulige skader.

– Nasjonal nødsituasjon

Så langt har 18.000 husstander i Nord-Irland mistet strømmen etter at flere master har falt over ende som følge av sterke vindkast.

Også her holder skoler, universiteter og regjeringskontorer stengt.

Det er ventet at stormens øye vil bevege seg over Nord-Irland og videre til Scotland. Vinden er ventes å svekkes i løpet av reisen, men det advares om farlig sterk vind også i nabolandet.

