USA advarer mot terroraksjoner i Senegal

utenriks

Ifølge den amerikanske ambassaden i landet foreligger det en «troverdig trussel» om et forestående terrorangrep i Dakar, men det er ikke kjent hvem som står bak denne trusselen.

Amerikanske statsborgere i landet oppfordres til å være forsiktige, særlig på hoteller og andre steder der det vanker mange utlendinger.

Ambassadens ansatte har fått forbud mot å besøke hotellene som ligger langs stranden i Dakar, og dette forbudet gjelder fram til første uka av desember.

Myndighetene i Canada gikk ut med en tilsvarende advarsel for Senegal torsdag.

Senegal har i motsetning til mange av nabolandene sluppet terrorangrep de siste årene. Dakar skal etter planen være vertsby for flere store arrangementer i tida framover, blant annet International Forum on Peace and Security in Africa som åpner 13. november.

