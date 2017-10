Theresa Mays bønn til EUs ledere

utenriks

Den britiske regjeringssjefen var siste rett på menyen under EUs toppmøtemiddag torsdag kveld.

Hun fikk ikke ordet før nærmere midnatt. Da hadde flere medier allerede gjengitt sitater fra talen, som de hadde fått tilsendt på forhånd.

– Det er i økende grad en oppfatning om at vi må samarbeide for å sikre et utfall som vi kan stå bak og forsvare overfor befolkningene våre, sa May.

– Den dynamikken dere skaper, må sette oss i stand til å gjøre framskritt sammen.

Bakteppet er at May står i en vanskelig politisk situasjon, forklarer en britisk tjenestemann ifølge nyhetsbyrået AFP. May skal derfor ha understreket overfor stats- og regjeringssjefene at forhandlingene om brexit må munne ut i en avtale som både hun og de kan forsvare overfor sine velgere.

Fredag skal stats- og regjeringssjefene ha en ny diskusjon om brexit, men denne gang uten at May får være med.

