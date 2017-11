Trump skryter av et sterkere USA etter Asia-reise

utenriks

Under en varslet pressekonferanse i Det hvite hus onsdag ettermiddag oppsummerte Trump sakene som var toneangivende for jomfruturen til Asia som president. Først og fremst tok han opp konflikten med Nord-Korea.

– Jeg har gjort det klart at vi ikke kommer til å la dette forskrudde diktaturet holde verden gissel med atomtrusler, sa Trump.

Særlig la han vekt på avtalene som er inngått med Kinas president Xi Jinping, der sistnevnte skal bruke Kinas økonomiske makt over Pyongyang for å presse regimet til å nedruste.

– President Xi anerkjenner at Nord-Korea er en stor trussel mot Kina, fastslo Trump.

Handelsunderskudd

I tillegg til kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS, dreide de andre prioriterte temaene på presidentens rundreise seg i stor grad om handel og økonomi.

Uten å komme med konkrete planer om hvordan det skal gå til, lovet han å starte prosessen med å redusere handelsunderskuddet så snart som mulig.

– Det er uakseptabelt at handelsunderskuddet med andre nasjoner utgjør rundt 800 milliarder dollar i året, sa Trump.

– Vi lager nye handelsavtaler som er fordelaktige for USA og våre partnere.

Godt forhold til Filippinene

Rundturen i Asia, som Trump skryter av at er den lengste reisen av en amerikansk president til verdensdelen på 25 år, gikk innom Japan, Sør-Korea, Kina og Vietnam. Tirsdag avsluttet Trump turen med deltakelse ved Sammenslutningen av sørøstasiatiske nasjoners (ASEAN) toppmøte i Manila på Filippinene.

– Alle stedene jeg har vært har tatt varmt imot meg med åpenhet og respekt, slo presidenten fast.

Under besøket på Filippinene møtte Trump landets omstridte president Rodrigo Duterte, som har igangsatt en storstilt krig mot narkotika. Politiet på Filippinene oppgir selv at de ha drept over 3.000 mennesker i kampen mot narkotika.

På grunn av kritikk fra Trumps forgjenger Barack Obama angående Dutertes menneskerettighetsbrudd, har den filippinske presidenten vendt USA en kjølig skulder og sett mer mot Kina og Russland. Det kjølige forholdet kan nå synes å ha tint noe.

– USA og Filippinene har besluttet å styrke det historiske samarbeidet, oppsummerte Trump onsdag.

«America is back»

Trump konkluderte med at han representerte et sterkt og selvsikkert USA under turen til Asia, og at han under alle turene sine har jobbet for å fremme amerikansk framgang og lederskap.

Trump sa at mottakelsen i de asiatiske landene er et bevis på at han har lyktes i dette.

– Når vi har tro på oss selv, vår styrke, vårt flagg, vår historie, våre verdier, får andre nasjoner tro på oss, sa Trump.

– USA er tilbake og fremtiden er lys, avsluttet presidenten og forlot pressen uten å åpne for spørsmål.

