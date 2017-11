Libanons statsminister forlater Saudi-Arabia

utenriks

– At jeg holdes som fange i Saudi-Arabia og ikke har lov til å forlate landet er løgn. Jeg er på vei til flyplassen, Sigmar Gabriel, skrev Hariri rettet mot Tysklands utenriksminister.

Den uklare situasjonen i Libanon ble tatt opp til diskusjon da EUs utenriksministre møttes i Brussel tidligere denne uken. På vei inn til møtet ga flere av utenriksministrene, deriblant Gabriel, uttrykk for bekymring.

Ryktene har florert etter at Hariri under et besøk i Saudi-Arabia kunngjorde at han går av som Libanons statsminister.

Libanons president Michel Aoun har tidligere hevdet at Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia. Presidenten har ikke villet akseptere statsministerens avgang før han kommer hjem til Libanon og gir beskjeden direkte til presidenten.

(©NTB)