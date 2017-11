Russland avviser at radioaktivt utslipp skyldes en atomulykke

utenriks

– Det har ikke vært noen hendelser ved atomanlegg i Russland, uttaler en representant for Russlands atombyrå Rosatom.

Meteorologer i Russland bekreftet mandag at to målestasjoner sør for Uralfjellene registrerte det de betegner som ekstremt høy konsentrasjon av den radioaktive isotopen ruthenium-106 i deler av landet mellom 25. september og 1. oktober.

Funnene ble gjort ved overvåkingsstasjoner i Argajash og Novogornij. Argajash ligger nær grensen til Kasakhstan og rundt 30 kilometer sør for det gamle atomanlegget i Majak, som håndterer russisk atomavfall. I 1957 skjedde en av tidenes verste atomulykker ved dette anlegget da en eksplosjon førte til utslipp av opp mot 100 tonn radioaktivt materiale.

Det meteorologiske senteret Rosgidromet opplyser at forurensningsnivået som ble registrert i Argajash var 986 ganger høyere enn det som er normalt. Kilden til forurensningen anslås å være en ulykke et sted mellom Volgaelva og Uralfjellene.

Rosatom har imidlertid hevdet at radioaktivitet rundt all russisk atominfrastruktur ligger innenfor de tillatte verdiene.

(©NTB)