Mnangagwa vender tilbake til Zimbabwe

utenriks

Mnangagwa, som ble avsatt av president Robert Mugabe, ankommer landet klokken 12.30 onsdag norsk tid. Han kommer til å ta over presidentembetet enten allerede onsdag eller torsdag, opplyste regjeringspartiet ZANU-PF tirsdag kveld.

Det var avsettelsen av Mnangagwa som utløste den politiske krisen i Zimbabwe og som tirsdag kulminerte med at Mugabe gikk av.

Mugabes avgang ble behørig feiret i gatene i hovedstaden Harare gjennom kvelden. Spontane gledesutbrudd, dansing, synging og veiving med flagg preget gatelivet tirsdag kveld.

– Jeg er så glad, dette er vidunderlig, jeg er så begeistret, dette er det største øyeblikket for vårt land, sa Julian Mtukudzi, en av de mange som sluttet seg til feiringen av Mugabes avgang.

Også politikere, både fra Mugabes eget regjeringsparti og fra opposisjonen, tok del i feiringen.

– Vi er lei av denne mannen. Vi er glad for at han nå er borte. Vi ønsker ham ikke lenger, og ja, i dag er en stor seier for oss, sier aktivist og politisk kandidat Vimbaishe Musvaburi til BBC.

Også i utlandet ble 93 år gamle Mugabes avgang feiret. I den innvandringstette bydelen Hillbrow i Johannesburg i nabolandet Sør-Afrika bor det mange zimbabwere som flyktet fra hjemlandet under Mugabes regime. Flere hundre av dem feiret i gatene, blåste i vuvuzelaer, viftet med Zimbabwes flagg og danset i gatene.

(©NTB)