May deltar trolig ikke på EU-toppmøte fredag

utenriks

May gikk på et nederlag da et knapt flertall i Underhuset onsdag krevde garanti om å få siste ord om den endelige brexit-avtalen med EU. Rundt ti av Mays partikolleger stemte sammen med opposisjonen da vedtaket ble fattet med 309 mot 305 stemmer.

Vedtaket innebærer at Underhuset får vetorett over avtalen som Mays regjering nå er i ferd med å forhandle fram med EU om vilkårene for britenes utmelding av unionen. Forslaget som ble vedtatt onsdag kveld, var utarbeidet av Mays konservative partikollega, tidligere justisminister Dominic Grieve.

– Regjeringen er nødt til å lytte til hva som blir sagt til dem, sa Grieve før avstemningen.

– Det har vært som en dialog mellom døve. De har gjort dette til et kamp mellom viljer, tilføyde han.

May har lovet at de folkevalgte skulle få si sitt om avtalen, men har ikke ønsket ikke å gi dem vetofullmakt i form av en votering.

– Vi er skuffet over at Parlamentet har stemt for dette tillegget, til tross for de sterke forsikringer vi har gitt, sier en talsmann for Mays regjering.

Torsdag reiser May til toppmøtet i Brussel der det er ventet at EU-ledere fredag vil gi grønt lys til å begynne på neste forhandlingsfase. May vil torsdag kveld trolig informere de andre europeiske lederne om at hun ikke vil delta på møtets andre dag, opplyser en kilde i den britiske regjeringen.

Storbritannia skal etter planen forlate EU i mars 2019, og 12.000 EU-lover må innen den tid tas inn i britenes eget lovverk.

(©NTB)