Fem bolighus i mannens hjemby Rutesheim ble påtent. Dommen slår fast at mannens motiv delvis var økonomisk ettersom han var frivillig i brannvesenet og bare fikk betalt hver gang han rykket ut.

Under rettssaken kom det imidlertid fram at det bodde utlendinger i flere av husene han satte fyr på, og at 36-åringen i sin ungdom hadde tilknytning til nynazistiske grupper.

