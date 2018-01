Ukraina kaller krigen i øst for russisk okkupasjon 

utenriks

Vedtaket ble gjort i nasjonalforsamlingen torsdag

Men Russland reagerer sterkt på avgjørelsen og hevder at den «åpner for at ukrainske myndigheter kan angripe sivile».

– Dette kan ikke kalles annet enn forberedelse til en ny krig, sier det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Krigen i Øst-Ukraina brøt ut i april 2014 og har til nå krevd over 10.000 liv. Ukraina og landets vestlige allierte anklager Russland for å støtte opprørere som hevn for at Kievs Moskva-vennlige regjering ble avsatt i 2014.

Russland avviser å ha noe som helst med krigen å gjøre og anklager Vesten for å ha planlagt et kupp som førte til at landets president ble avsatt.

