Politiet meldte i 08.30-tiden i dag at det har vært et væpnet ran i Skibotn.

Politiet meldte først at det var post i butikk i Skibotn som ble ranet, men det er det ikke. Det er snakk om sorteringsenheten til landpostbudet som har blitt utsatt for ran.

Raneren har brukt pistol. Politiet melder at ingen personer har kommet til skade i ranet.

– En person har tatt med seg kontanter og dratt derfra til fots, sier operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt.

Det kvinnelige landpostbudet var alene da raneren slo til, får NTB opplyst hos Posten Norge, skriver NTB.

– De som var på jobb blir ivaretatt, sier Gudmundsen.

Politiet har følgende beskrivelse av raneren:

Ung tynn mann, ca 168 cm høy. Snakket dårlig engelsk. Tørkle foran ansikt. Iført mørk blå anorakk, mørk bukse, hansker.

Dersom du har tips i saken, kan du ringe politiet på telefonnummer 02800.

Ønsker tips

Framtid i Nord var i kontakt med politiet omtrent klokken 10:00.

– Det er ingenting nytt i saken, sier operasjonsleder Gudmundsen.

Like før klokken 10:30 melder Troms politidistrikt at de fortsatt jobber for fullt med saken, men foreløpig ikke har noe nytt.

Saken oppdateres!