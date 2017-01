Fikk skader i ansiktet etter slåssing

Natt til 1. nyttårsdag fikk politiet melding om at to personer slåss ved et utested på Storslett i Nordreisa. Politiet rykket ut til stedet, melder Troms politidistrikt på Twitter.

Senere fikk politiet melding om at to unge menn på 18 og 19 år slåss ved et utested på Storslett. Den ene mannen hadde fått skader i ansiktet. Politiet oppretter sak.

